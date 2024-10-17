من أجل الذكرى قبل الاعتزال .. نيمار يفاجئ رافائيل نادال بـ"طلب خاص" على الأراضي السعودية

السعودية تستضيف بطولة الملوك للتنس..

حرص الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على "توديع" أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال.

نادال يشارك حاليًا في بطولة الملوك للتنس "Six Kings Slam"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، برعاية "موسم الرياض"؛ حيث خاض مباراة قوية مساء يوم الخميس، أمام مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني على العالم.

وخسر نادال بمجموعتين للاشيء أمام ألكاراز، بواقع (3-6) (3-6)؛ ليكتفي باللعب أمام الأسطورة الصربي نوفاك جوكوفيتش، على المركزين الثالث والرابع، مساء يوم السبت القادم.

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من ناحيته.. تأهل ألكاراز إلى المباراة النهائية من البطولة؛ حيث سيضرب موعدًا من العيار الثقيل مساء السبت القادم أيضًا، مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، والذي تخطى عقبة جوكوفيتش، بمجموعتين لواحد (6-2) (6-7) (6-4).

وبعد نهاية مباراة نادال وألكاراز.. نزل نيمار جونيور - الذي شاهد المواجهة من المدرجات - إلى أرضية الملعب؛ حيث أخذ يتبادل الحوار مع أسطورة التنس الإسباني.

وفي نهاية حوارهما؛ طلب الساحر البرازيلي الحصول على "مضرب" رافائيل نادال، من أجل الذكرى؛ خاصة أن هذه هي البطولة ما قبل الأخيرة التي يشارك فيها الأسطورة الإسبانية، قبل الاعتزال.

وأعلن نادال اعتزاله التنس نهائيًا؛ حيث قرر أن تكون البطولتين الأخيرتين اللتين يشارك فيهما؛ هما "Six Kings Slam"، بالإضافة إلى كأس ديفيز للمنتخبات، والذي سيمثل فيها منتخب إسبانيا، برفقة كارلوس ألكاراز.

جدير بالذكر أن نادال توّج بـ92 لقبًا في مسيرته الاحترافية مع عالم التنس؛ من بينهم 22 بطولة جراند سلام - 14 منهم في "رولان جاروس" -، بالإضافة إلى 36 بطولة ماسترز، وميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو "فردي"، وأخرى ذهبية في منافسات "الزوجي"، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.