مفاجأة جديدة تهز الهلال .. نيمار يعرض خدماته على برشلونة وهانسي فليك يرد!

قنبلة نيمار الجديدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي..

طوال الفترة الماضية واسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، يرتبط بعديد الأندية العالمية؛ وذلك على الرغم من امتداد عقده مع عملاق السعودية وآسيا الهلال، حتى صيف عام 2025.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 90 مليون يورو؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

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وعلى الرغم من انشغاله بالشفاء من هذه الإصابة؛ إلا أن بعض المسؤولين واللاعبين الحاليين والسابقين والتقارير الإعلامية، أكدت على تفاوض فلامنجو وسانتوس البرازيليين مع نيمار، بالاضافة إلى ترشيحه للانتقال إلى الملاعب الإنجليزية.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، مفاجأة من العيار الثقيل عن الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، وخطته بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

روميرو أعلن عبر "خيخانتس"، عرض نيمار جونيور "نفسه" على العملاق الإسباني برشلونة، للانضمام إليه قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن مثّله في الفترة من 2013 إلى 2017، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم الهلال.

وكشف الإعلامي الرياضي المقرب من البيت البرشلوني، عن أن نجم الزعيم الهلالي كان يتابع تحركات برشلونة، في الانتقالات الصيفية الحالية؛ وعندما علم بفشل العملاق الإسباني في التعاقد مع أي جناح أيسر، عرض خدماته على النادي فورًا.

وأوضح روميرو أن الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، "رفض" خيار التعاقد مع نيمار؛ حيث يفضل عليه فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس الإيطالي؛ على الرغم من أنه ليس خياره الأول أيضًا.

وشدد جيرارد روميرو على أن برشلونة كان يأمل في التعاقد مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، من الفريق المحلي أتلتيك بيلباو، أو النجم البرتغالي المتألق رافائيل لياو، من ميلان الإيطالي؛ لكن الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي، جعلته يتجه إلى خيار كييزا، في انتظار توفر مساحة في سلم الرواتب، لحسم الصفقة رسميًا.