"كان يذهب إلى التدريبات شبه مخمور" .. المحكمة تؤيد صحة الخبر الصادم عن نيمار وصحفي يدفع الثمن!

الصدمات تتوالى على نيمار جونيور..

من جديد.. خسر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، معركة قضائية في المحاكم؛ وهذه المرة ضد أحد الصحفيين الرياضيين.

هذا الصحفي هو دانييل ريولو، الذي نشر خبرًا في وقتٍ سابق؛ يُفيد بأن نيمار كان يحضر إلى تدريبات فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة غير طبيعية و"شبه مخمور".

وبسبب هذا الخبر.. رفع الساحر البرازيلي شكوى قضائية ضد ريولو، مطالبًا إياه بتعويض مالي قدره 100 ألف يورو؛ بحجة "التشهير به" من خلال نشر معلومات غير صحيحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلن ريولو في تصريحات مع صحيفة "لو فيجارو"، مساء اليوم الإثنين، أن المحكمة التي نظرت الشكوى المرفوعة من نيمار ضده؛ أكدت على صحة هذه المعلومات، التي نشرها في وقتٍ سابق.

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وقال الصحفي الرياضي: "ذهبت إلى المحكمة في السابع من يوليو 2023؛ ووجدت نفسي مضطرًا للإفصاح عن المصدر، الذي أمدني بهذه المعلومات عن نيمار جونيور"، مؤكدًا على أن مؤسسته الإعلامية، هي من كانت ستتكفل بدفع التعويض الذي يطالب به نجم الهلال الحالي، لو كان رفض الإفصاح عن مصدره.

وأضاف: "لا أريد أن أسبب أي أذى لمؤسستي الإعلامية التي أعمل فيها؛ لذلك.. أخرجت الهاتف، وقلت للمحامي الخاص بي (هيا، سنحرق مصدرًا)"، لافتًا إلى أنه ذكر اسم الشخص الذي أعطاه المعلومات، التي تُفيد بذهاب نيمار إلى النوادي الليلية وشرب الخمر.

وشدد دانييل ريولو على أنه يشعر بـ"الاشمئزاز"، بسبب اضطراره للإفصاح عن اسم مصدره؛ قائلًا: "لكن.. هذا الأمر كان كفيلًا لإنقاذ مؤسستي الإعلامية، والفوز في القضية ضد نيمار جونيور مؤخرًا".

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم "222 مليون يورو"؛ حيث مثّله لمدة 6 سنوات، قبل الانضمام إلى الهلال في 2023، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.