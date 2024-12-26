"هناك من هم أسوأ منه" .. انهيار القيمة السوقية لنيمار بشكل مرعب ولكن!

نيمار كان أحد أفضل اللاعبين في العالم سابقًا..

"مسيرة نيمار دا سيلفا جونيور في انهيار مستمر!".. هكذا تم وصف حالة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد الكشف عن "قيمته السوقية" الجديدة.

نيمار الذي بدأ مسيرته في العملاق البرازيلي سانتوس، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية من بوابة برشلونة ثم باريس سان جيرمان، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023؛ في صفقة قدرت قيمها بـ90 مليون يورو تقريبًا.

وعن ذلك تقول صحيفة "آس" الإسبانية، مساء اليوم الخميس: "منذ وداعه لأوروبا.. انخفضت (القيمة السوقية) لنيمار دون أي رادع؛ لقد ولت الأيام التي تجاوز فيها النجم البرازيلي حاجز الـ100 مليون يورو".

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الصحيفة أشارت إلى أن "القيمة السوقية" لنجم نادي الهلال، انخفضت بنهاية 2024 بمقدار 30 مليون يورو، عما كانت عليه في الأول من يناير لنفس العام؛ لتصبح حاليًا 15 مليونًا بدلًا من 45 مليونًا.

وبالطبع.. هُناك عوامل أثرت على هذا الانخفاض الكبير في "القيمة السوقية" للاعب، بخلاف مغادرته أوروبا وانتقاله إلى الزعيم الهلالي؛ ومنها إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

وعلى الرغم من ذلك.. أكدت الصحيفة أن نيمار ليس الأسوأ في قائمة اللاعبين الذين انخفضت "قيمتهم السوقية"؛ فهُناك كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي انخفضت قيمته بمقدار 40 مليون يورو.

ووصلت قيمة مواني في الأول من يناير 2024 إلى 70 مليون يورو؛ ولكنها انخفضت حاليًا لتصل إلى 30 مليونًا فقط؛ بالتزامن مع خروجه من حسابات لويس إنريكي، المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية.

وإلى جانب مواني.. هُناك فيكتور أوسيمين وليروي ساني، ثنائي جلطة سراي وبايرن ميونخ على التوالي، اللذين انخفضت قيمة كل منهما بمقدار 35 مليون يورو حاليًا، عما كان عليه الأمر في بداية عام 2024.

أوسيمين المعار من نابولي إلى جلطة سراي، تقدر قيمته السوقية حاليًا بـ75 مليون يورو؛ بينما تبلغ قيمة ساني 45 مليون يورو، بعد عدم انتظامه في المشاركة مع العملاق الألماني.

جدير بالذكر أن نيمار يرتبط بعقد مع الهلال، حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن مستقبله ووجهته القادمة.