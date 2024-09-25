"نجم الهلال يتورط في قضية خطيرة!" .. قبول شكوى جنائية ضد نيمار

اسم اللاعب أصبح مقترنًا بالقضايا المثيرة للجدل..

مرة أخرى.. ارتبط اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بالقضايا والمحاكمات الجنائية، في بلاده.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، دخل المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر 2023، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد الأوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "يو أو إل" اليوم الأربعاء، قبول محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية، "شكوى جنائية" ضد نيمار، مقدمة من أحد المحامين.

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الصحيفة البرازيلية الشهيرة كشفت عن أن المحامي، اتهم نجم نادي الهلال، بالترويج لـ"إعلانات مضللة" لإحدى شركات المراهنات، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي أكد في شكواه، على أن نيمار جونيور واصل إعلاناته المضللة؛ على الرغم من علمه بوجود مخالفات يتم التحقيق فيها ضد هذه الشركة.

ومن بين هذه المخالفات التي يتم التحقيق فيها ضد الشركة التي يروج لها نيمار؛ عمليات "احتيال" و"اختلاس" ضد المستخدمين، وصلت إلى أكثر من 100 مليون ريال برازيلي.

وأكدت الصحيفة أن محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية، منحت نيمار دا سيلفا جونيور "15 يومًا"، لتقديم عقوده مع هذه الشركة؛ وذلك بعد قبول "الشكوى الجنائية" ضده.