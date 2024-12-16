"نشر الذعر بين المسؤولين السعوديين" .. الكشف عن خطة نيمار ووالده مع الهلال وإعلامي: "ألا يستحي على وجهه؟!"

مستقبل اللاعب أصبح لغزًا عالميًا..

لا يزال "مستقبل" نيمار دا سيلفا جونيور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل في الشارع الرياضي، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم أجمع.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد لمدة موسمين حتى نهاية مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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ومنذ الانضمام للزعيم.. لعب النجم البرازيلي 7 مباريات رسمية فقط؛ بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية"؛ ما ادى إلى انتشار العديد من الأخبار، التي تفيد برحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم، أو استمراره حتى نهاية عقده في صيف 2025؛ لكن.. مع مواصلة استبعاده من "القائمة المحلية".

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وفي ظل هذا التضارب بشأن مستقبله.. فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تواجد نيمار سانتوس، والد نجم نادي الهلال، في المملكة العربية السعودية حاليًا.

الصرامي كشف في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، عن أن والد نيمار يتواجد في المملكة؛ من أجل التفاوض مع المسؤولين السعوديين، على تجديد عقد اللاعب مع الزعيم الهلالي، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2026.

تصريحات الصرامي دفعت الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، مقدم برنامج "ملاعب"؛ للقول ساخرًا من نيمار ووالده: "ألا يستحي على وجهه؟!.. اللاعب منذ سنة من طائرة إلى طائرة"؛ في إشارة إلى سفرياته العديدة، خلال فترة إصابته.

ومن ناحيتها.. تحدثت شبكة "سكاي سبورت" مساء اليوم الإثنين، عن "خطة" نيمار بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بالتأكيد على أن النجم البرازيلي سيخبر زملاءه في الهلال، بأنه سينضم إلى نادي إنتر ميامي، في الصيف القادم.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن نيمار يرغب في لم الشمل مع الأسطورة ليونيل ميسي والمهاجم لويس سواريز، ثنائي إنتر ميامي حاليًا، واللذين زاملهما لعدة سنوات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سابقًا.

وعلى الرغم من ذلك.. أوضحت الشبكة أن بعض الأصوات السعودية، تعتقد أن هدف نيمار من إعلان انتقاله إلى إنتر ميامي في الصيف القادم؛ هو نشر "الذعر" بين المسؤولين السعوديين بشأن رحيله، لإجبارهم على زيادة راتبه السنوي.

وشددت على أن هذه الخطة "المزعومة"؛ تأتي في وقت يعلم فيه النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، أنه خارج حسابات نادي الهلال والمسؤولين السعوديين؛ بعد مشاكله والإصابات العديدة التي عانى منها.