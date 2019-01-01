نيمار: الريمونتادا ضد باريس هي الذكرى الأفضل

شعور لا يوصف بالنسبة لنيمار القريب إعلامياً من العودة إلى برشلونة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد نيمار نجم باريس سان جيرمان أن أفضل ذكرى في مسيرته الكروية هي ليلة "الريمونتادا" ضد ناديه الحالي بقميص برشلونة فريقه السابق.

وقال نيمار:"الذكرى الأفضل لي؟ هناك اثنين، الأولى حين فزنا بدورة الألعاب الأولمبية مع البرازيل، ثم الريمونتادا ضد باريس".

وأضاف:"لقد منحتني تلك الليلة إحساساً لا مثيل له أبداً حين سجلنا الهدف السادس، كان هذا مذهلاً".

وترجع تلك الأحداث إلى ليلة الثامن من مارس 2017، حيث فاز باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 على برشلونة برباعية نظيفة، وحان وقت الإياب على كامب نو.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC "



🤔 pic.twitter.com/aRjDm7XzAs — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) July 13, 2019

تقدم برشلونة بهدفي لويس سواريز ولايفين كورزاوا في مرماه بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل ليونيل ميسي ركلة جزاء، قبل أن يسجل إدينسون كافاني هدفاً صعب المهمة.

في الدقائق الأخيرة برز نيمار، مسجلاً الرابع من ركلة حرة والخامس من ركلة جزاء، قبل أن يرسل كرة الهدف السادس إلى سيرجي روبرتو في الرمق الأخير.

يذكر أن نيمار انتقل في نهاية هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان نفسه مقابل 222 مليون يورو.