نيمار "الحزين" يعاتب جماهير البرازيل!

يعتقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أن شعبه لم يعد يهتم بمنتخب بلده وأن جيله لم يتلق الدعم اللازم مثل ما حدث في السابق.

وجاء ذلك خلال مقابلة عبر الإنترنت في برنامج "Fenômenos Podcast" مع رونالدو أسطورة البرازيل.

وكان نجم باريس سان جيرمان عاد مؤخرًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وشارك في خسارة العملاق الباريسي أمام نانت 3-1.

ماذا قال نيمار؟

وبدأ نيمار حديثه وقال: "المسافة اتسعت في الوقت الحالي بين منتخب البرازيل والجمهور".

واختتم: "لا أعرف كيف حدث ذلك، للأسف مبارياتنا اليوم لا تحظى باهتمام كبير".

ما هي مباريات البرازيل الأخيرة؟

ويستعد منتخب السيليساو للمشاركة في كأس العالم 2022 وهي البطولة التي صرح نيمار أنها ستكون الأخيرة له مع الفريق الوطني في وقت سابق.

وشارك نجم باريس البالغ عمره 30 عامًا في 116 مباراة بقميص البرازيل، سجل خلالها 70 هدفًا.

وتوج بكأس القارات 2013 وهي البطولة الوحيدة له مع فريق سيليساو.