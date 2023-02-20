نيمار: التحدي الأكبر في حياتي هو أن أصبح لاعب كرة قدم!

نيمار يتحدث عن التحديات التي واجهها في مسيرته المهنية!

حصل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان على جائزة سامبا الذهبية، والتي يتم منحها لأفضل لاعب كرة قدم برازيلي في أوروبا، وفاز بها اللاعب البرازيلي بالفعل للمرة السادسة في مسيرته يوم السادس من فبراير الماضي.

وتحدث نيمار عقب تسلمه الجائزة عن أمنيته في السنوات القادمة مع باريس سان جيرمان، ورغبته في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات لموقع "جائزة سامبا الذهبية": "كانت هناك العديد من اللحظات التي لا تُنسى، لكنني أعتقد أن الأهم من ذلك كله كان أول ظهور لي في عام 2009 مع سانتوس بسبب كل التوقعات التي كانت موجودة بالفعل لأول مرة يمكن أن يسوء كل شيء ويمكن أن تكون قصتي مختلفة تمامًا ربما لم نكن حتى هنا ولكن الحمد لله، كل شيء نجح وأتذكر كل تفاصيل ذلك اليوم هي لحظة مهمة في بناء قصتي".

وأضاف: "كل مباراة هي حلم يتحقق وأنا أقدر كل لحظة! أنا ممتن جدًا للفرص والانتصارات والهزائم، لأن كل شيء هو تجربة تعليمية وآمل أن أستمر في فعل ما أحبه، وإضفاء البهجة على كرة القدم الخاصة بي".

وواصل: "ما هو أكبر تحد واجهته مهنياً؟ لم يكن هناك نقص في التحديات في حياتي، لكن التحدي الأكبر كان أن أصبح رياضيًا محترفًا كان حلمي لطالما كنت أتذكر أردت دائمًا أن أصبح لاعب كرة قدم وهو شيء صعب للغاية، كثير من الناس يسقطون على جانب الطريق وأدركت دائمًا أن هذه هي الطريقة التي أمنح بها عائلتي وأصدقائي حياة أفضل وأكثر راحة".

وأردف: "هذا هو تفكيري كل يوم مع ظهور التحديات وكل يوم يمثل تحديًا كل مباراة هي تجربة تعليمية والتفكير في كل الأشخاص الذين يدعمونني وأهدافي هو ما يمنحني القوة لتجاوز أي شيء".

وأضاف: "الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام؟ كلنا نريد الفوز لهذا السبب لن أستخدم فعل "يمكن" ، لأنه يعطي الانطباع بأنه سهل والأمر ليس كذلك أكبر الأندية في العالم وأكبر الرياضيين في العالم يلعبون في دوري الأبطال".

وواصل: "ما يمكنني ضمانه هو أننا سنبذل قصارى جهدنا في جميع المسابقات التي نلعبها ونأمل أن نفوز بها جميعًا ونفوز بهذا اللقب أستطيع أن أقول أنه لن يكون هناك نقص في الالتزام".

وقال النجم البرازيلي: "نصيحة للاعبين الشباب؟ تدرب كرس نفسك وكن مستعدًا دائمًا لأننا لا نتخيل أبدًا متى قد تظهر الفرصة، العملية صعبة للغاية والطريق صعب لكن كن منضبطًا ومجتهدًا، وملتزمًا ولا تتخلى عن أحلامك أبدًا".

وأتم: "سأشعر بالسعادة عند الفوز بكل شيء مع باريس سان جيرمان".