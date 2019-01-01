نيمار يحتفل مع برشلونة بالفوز على سيلتا فيجو

نيمار لم يقضي مساء أمس في باريس

ظهر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في أحد فنادق مدينة برشلونة مساء أمس، السبت، محتفلًا بفوز النادي الكتالوني على سيلتا فيجو.

برشلونة يعاني من إصابة إلا أنّه قد يعود بعد التوقف الدولي أمام ليل الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ أصدقاء نيمار حضروا مباراة برشلونة وسيلتا فيجو من ملعب "كامب نو" كما احتفلوا في أحد الفنادق عقب اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أنّ أرتور ميلو، لاعب النادي الكتالوني، انضم للاحتفال وقضوا سهرة ليلة أمس سويًا.

نيمار كان قريبًا من العودة إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن باريس سان جيرمان رفض إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أنّ النادي الباريسي قد يضطر للتخلص من نيمار لأنّه لن يتمكن من تحمل راتبه وراتب كيليان مبابي حال تجديد عقد الثنائي.