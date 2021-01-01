نيمار: أنا أكبر من مبابي وآمل أن نبقى في باريس سان جيرمان

تصريحات نيمار حول مستقبله هو مبابي في باريس سان جيرمان

قال نجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار إنه يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان ويتمنى البقاء مع النادي الفرنسي هو وزميله كيليان مبابي كذلك.

ويدور الحديث في فرنسا خلال الوقت الحالي عن مستقبل كيليان مبابي ونيمار واحتمالية رحيلهما عن نادي العاصمة الفرنسية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن حول ذلك صرح نيمار عقب مباراة باريس سان جيرمان اليوم أمام لوريان بأنه يشعر بالسعادة مع فريقه في الوقت الحالي ويتمنى البقاء بقميصه لسنوات عديدة.

وأضاف نيمار: "أنا سعيد في باريس سان جيرمان وأعتقد أن مبابي كذلك، أنا وكيليان لدينا علاقة أشقاء، أنا الأكبر سنًا، ولكن بكل تأكيد نحن حقا نحب اللعب معًا"

وتابع: "أريد أن أحصل على أفضل ما لديه، إنه فتى ذهبي. أسميه "الفتى الذهبي" لأنه ذهبي حقًا، لديه قلب كبير كإنسان وكلاعب كرة قدم الجميع يعرف ما يستحقه"

وأردف: "ولكن حتى خارج الملعب فهو مذهل دائمًا وشخص جيد، إنه يبتسم في كل الأوقات، سعيد، يعرف كيف يستمتع بوقته، أنا وهو متشابهان للغاية وعلينا أن نكون سعداء"

وحول مستقبله هو ومبابي قال نيمار: "أنا سعيد في باريس سان جيرمان، لقد تغيرت كثيرًا منذ قدومي إلى هنا قبل حوالي 4 سنوات من الآن، لا أستطيع أن أقول لماذا حدث ذلك ولكنني متأكد من أنه حدث"

وأكد: "لا أعرف ما إذا كنت أنا أو أي شيء آخر قد تغي،. لكني اليوم أشعر بحالة جيدة، لقد تأقلمت على الأجواء هنا، وأريد ما هو أكثر بالطبع، أريد البقاء في باريس سان جيرمان، وآمل أن يبقى كيليان أيضًا.

وحول خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الموسم الماضي قال: "إنه شيء لم أحبه على الإطلاق ويمثل ذكرى سيئة بالنسبة لي، يومها بكيت بشدة حيث أردت حقًا إعادة هذه الكأس إلى فرنسا"

واختتم تصريحاته في هذا السياق قائلًا: "لسوء الحظ، لم ننجح هذه المرة في الحصول على اللقب، ولكن سيكون لدينا المزيد من الفرص وسنصل إلى النهائي وننتزع هذا اللقب في المستقبل بكل تأكيد"

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يذكر أن نيمار ومبابي يكلفان خزائن باريس سان جيرمان الكثير من الأموال سنويًا بسبب رواتبهما ومن المتوقع أن يزيد الحمل المالي بتجديد منتظر لعقد النجم الفرنسي في حال لم يرحل هذا الصيف.