نيل موباي يواصل استفزازاته.. احتفالية الأسهم تفجر غضب طريد منتخب إنجلترا

لا يتوقف الإنجليزي نيل موباي، لاعب إيفرتون المعار إلى برينتفورد، عن استفزاز زملائه داخل الملعب أو خارجه، حيث يتفنن في إثارة غضبهم بطرق مختلفة.

ولا تنسى الجماهير العاشقة للبريميرليج، الموقف الذي جمع المهاجم الفرنسي بخصمه الإنجليزي جيمس ماديسون، خلال خسارة برينتفورد (3-2) أمام توتنهام في يناير الماضي، عندما قام موباي بتقليد احتفال ماديسون برمي السهام - وهو الأمر الذي لم يعجب لاعب توتنهام.

ونجح ماديسون في مساعدة فريقه توتنهام في تحويل تأخره إلى فوز، ليدخل بعدها في حرب كلامية مع المهاجم الفرنسي وقلل من مسيرته الكروية.

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واليوم، حانت الفرصة للاعب إيفرتون من أجل رد الصفعة لماديسون، الذي خرج من حسابات جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، في قائمة منتخب الأسود الثلاثة المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ونشر نيل موباي تغريدة بدون كلمات على حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، عبارة عن صورة شخصية له وهو يبتسم للكاميرا، بينما يحمل في يده 3 أسهم وخلفه لوح لعبة الدارتس، ومن المرجح أنها قد أثارت غضب ماديسون كثيرًا.

وأثار استبعاد ماديسون من القائمة الرسمية المكونة من 23 لاعبًا، جدلًا واسعًا خصوصًا أنه من بين أفضل اللاعبين في مسابقة البريميرليج وقدم موسمًا مميزًا، حيث علق على قرار استبعاده بأنه "شعر بصدمة"، لكنه تمنى للأسود الثلاثة الأفضل في البطولة.