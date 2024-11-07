"مازلت أتلقى رسائل حول الأمر حتى الآن" .. نيكو ويليامز يكشف دور بالدي ويامال في مفاوضاته مع برشلونة

انتقال النجم الإسباني للبارسا لم يتم في النهاية

كشف نيكو ويليامز نجم أتلتيكو بلباو عن دور نجمي برشلونة، لامين يامال وأليخاندرو بالدي، في مفاوضاته مع فريقهما خلال سوق الانتقالات الصيفي الآخر، والتي لم تُكلل بالنجاح في النهاية.

الجناح الدولي الإسباني كان حديث الإعلام الأوروبي خلال الصيف بعد ارتباطه بالانتقال للبارسا بقيمة الشرط الجزائي في عقده، لكن الصفقة لم تتم في النهاية رغم رغبة كل الأطراف الإيجابية، وذلك بسبب المشاكل المالية لدى النادي.

ويليامز تحدث عن الأمر خلال حلوله ضيفًا على برنامج "RTVE La Revuelta" قائلًا "لم يُساعدني أحد خلال الصيف على اتخاذ قراري، لا العائلة ولا أحد، حتى يامال وبالدي لم يقولا سوى "تعال إلى البارسا، تعال الآن"، وكنت أجيبهم بأنني سأخبرهم بقراري وفي النهاية قررت البقاء".

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اللاعب كشف عن تلقيه رسائل حول الأمر حتى الآن، موضحًا "مازلت أتلقى رسائل حول فشل انتقالي للبارسا حتى الآن، بعض الأشخاص يقولون لي تعال إلى برشلونة ونريدك معنا، والبعض يقول لي لم يعد لك مكان ولسنا بحاجة لك الآن".

وأتم ويليامز بالإشارة إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه رافينيا نجم البارسا بعد الجدل الذي أثير في السوشيال ميديا حول طباعة اسمه على القميص رقم 11 الخاص بالجناح البرازيلي، فيما أكد شقيقه الأكبر، إينياكي، أنه لم يتدخل أبدًا في قرار أخيه.