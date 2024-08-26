ماذا قال له؟.. جلسة ثانية "مطولة" تجمع فليك وويليامز بعد موقعة برشلونة وبيلباو!

صدفة جمعتهما..

خطف نيكو ويليامز الأضواء خلال مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، التي حسمها البارسا (2-1) أول أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وارتبط اسم نيكو ويليامز بالانضمام إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية، ليواصل اللاعب مسيرته مع بيلباو.

وفور انتهاء المباراة، تحدث مدرب برشلونة هانز فليك مع ويليامز في أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي، قبل أن يجمعهما حديث أطول في وقت لاحق.

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وأظهر صاحب الـ21 عامًا مشاعر جيدة مع جزء من غرفة ملابس برشلونة، فبالإضافة إلى أصدقائه بالدي ولامين يامال وجافي وفيرمين لوبين، شوهد يمزح مع روبرت ليفاندوفسكي أيضًا.

وبعد أن ذهب كل فريق إلى غرفة الملابس، التقى ويليامز وفليك مرة أخرى، حين كان المدرب الألماني ينتظر إجراء مقابلة مع DAZN، وتواجد نجم بيلباو مع لامين على أرض الملعب.

في ذلك الوقت، خاض فليك حديثًا مطولًا مع ويليامز، وقال مدرب برشلونة لاحقًا في المؤتمر الصحفي إنه هنأه على الفوز بيورو 2024، علمًا بأنه كان يغطي فمه وهو يتحدث إليه، بينما كان نيكو يحاول الاستماع إليه جيدًا.