بعد 6 أشهر فقط مع جوارديولا.. نجم مانشستر سيتي يفكر في الرحيل!

جاء ليحل محل رودري..

يفكر لاعب الوسط الإسباني نيكو جونزاليس في مغادرة صفوف مانشستر سيتي، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ماذا حدث؟

انتقل لاعب الوسط الإسباني نيكو إلى إنجلترا في صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، حيث ودّع بورتو بعد 18 شهرًا قضاها مع العملاق البرتغالي.

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استعان بيب جوارديولا بنيكو، الذي تخرج من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة، ليحل محل رودري المصاب في الركبة، حيث غاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية عن معظم موسم 2024-25 بعد خضوعه لعملية جراحية.

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لكن نيكو خاض 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، وقضى الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء.

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هل تعلم؟

وجد نيكو نفسه على هامش الفريق في كأس العالم للأندية، حيث شارك في 61 دقيقة فقط.

رودري عاد للياقته البدنية، بينما عزز السيتي صفوفه بضم النجم الهولندي تيجاني ريندرز.

ما هو مستقبل نيكو؟

وسط المنافسة الشرسة على المراكز، تزعم صحيفة مانشستر سيتي نيوز أن مستقبل نيكو مع الفريق أصبح موضع شك.

ويتردد أن وسطاء اتصلوا بعدد من الأندية في أوروبا والسعودية لتقييم الاهتمام المحتمل باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي لا يزال أمامه 4 سنوات في عقده بملعب الاتحاد.