صفقة ستمنح برشلونة 24 مليون يورو .. ليفربول يوجه أنظاره نحو ضم نجم بورتو

لفت أنظار المدرب آرني سلوت

اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي خطوة جدية نحو نيكو جونزاليس لاعب بورتو الحالي وبرشلونة السابق، وهو الأمر الذي سينعش خزينة النادي الكتالوني بحوالي 24 مليون يورو.

اللاعب الشاب رحل عن برشلونة في صيف 2023، مع إدراج بند إعادة الشراء في عقده بقيمة 30 مليون يورو حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى نسبة 40% من أي صفقة بيع مستقبلية.

موقع "أنفيلد ووتش" قال إن المستوى المبهر لجونزاليس في الدوري البرتغالي هذا الموسم، أثار اهتمام العديد من كبار أوروبا وعلى رأسهم ليفربول، حيث قام النادي الإنجليزي بإرساله كشافيه أكثر من مرة لمتابعة اللاعب على الطبيعة خلال هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح الموقع أن البعض اعتقد قيام الكشافين في ليفربول بالسفر إلى البرتغال لمشاهدة لاعب الوسط الأرجنتيني آلان فاريلا، ولكن في الحقيقة، فإن نيكو جونزاليس هو اللاعب الذي لفت أنظار المدرب آرني سلوت، ويصل سعره إلى 60 مليون يورو، سيحصل برشلونة منها على 24 مليونًا لو تمت الصفقة سواء في الميركاتو الشتوي أو في الصيف.

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ22 سنة ظهر كخيار لتدعيم خط الوسط أفضل من مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد، وذلك باعتباره أكثر ديناميكية وخطورة على المرمى ويمتلك نزعة هجومية مناسبة للفريق الذي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن نيكو جونزاليس نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة 5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة مع بورتو هذا الموسم.