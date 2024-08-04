بعد تألقه في الكلاسيكو.. جوهرة ريال مدريد يفكر في الرحيل!

موهبة الميرينجي أدرك أن وقته مع ريال مدريد قد انتهى...

نجح نيكو باز، موهبة ريال مدريد الشابة، في تسجيل هدفًا للفريق الملكي، في شباك برشلونة، أثناء المباراة الودية التي جمعت الفريقين، فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللاعب الشاب، يفكر بجدية في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويسعى لاستغلال الجولة التحضيرية لتسويق نفسه بشكل جيد.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب أدرك، أن وقته في ريال مدريد، قد انتهى وسيتعين عليه البحث عن فرصة مع فريق آخر ليشارك معه باستمرار، ويحجز مقعدًا أساسيًا معه، في ظل صعوبة هذا الأمر مع الميرينجي المدجج بالنجوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشغل اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، مركز خط الوسط المهاجم، بالإضافة إلى مركز الجناح الأيمن، وهذا يقلص من فرصه للمشاركة مع الميرينجي، في ظل وجود عدد من الأسماء اللامعة في تلك المراكز، مثل جود بيلينجهام، رودريجو، أردا جولر وغيرهم.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب الأرجنتيني، ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2027، ولكن حتى الآن لم يتم تناول أي أخبار حول تجديد عقده مع الميرينجي، أو اهتمام أي فريق بالتعاقد معه.