نيفيل: صلاح يحبط ماني وفيرمينو، أنظروا كيف يفقد الكرة؟!

محمد صلاح محبط لزملائه في ليفربول بحسب ما يرى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد.

انتقد جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أداء المصري محمد صلاح في مواجهتي برايتون ومانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عبر شبكة "سكاي سبورت"، في برنامجه الخاص، وأكد خلالها أن صلاح يفقد الكثير من الكرات.

وقال نيفيل: "كم مرة فقد محمد صلاح الكرة في النصف الهجومي من الملعب عندما كان يحاول مراوغة الخصوم".

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وأضاف: "الأمر محبط للغاية بالنسبة للجميع، عندما تنظر لوجه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو تراهما محبطين".

وأردف: "لا يحصل ماني وفيرمينو على التمريرات بشكل مباشر، وهناك الكثير من الأمور المفقودة في طريقة لعب الفريق".

وأنهى تصريحاته: "لقد عانوا من الإصابات، لكن هذا لا يعني إنهم عليهم اللعب بتلك الطريقة دون أي مخاطرة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.