"على النقاد مشاهدة دوري روشن"

تغنى البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، بقائده في المنتخب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والذي سجل هدف الفوز على اسكتلندا (2-1) أمس الأحد في دوري الأمم الأوروبية.

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وقال نيفيش في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقب المباراة: "أدعو هؤلاء الناس [النقاد] لمشاهدة كرة القدم السعودية".

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وأضاف: "إذا قارنت بيانات GPS الخاصة بي بين كرة القدم الإنجليزية وكرة القدم السعودي، فأنا أركض الآن أكثر، مع فارق أنني أركض في درجة حرارة 40 مئوية، أنا في حالة بدنية جيدة، لقد أثبت أنا وكريستيانو أن كرة القدم السعودية تتمتع بالجودة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يصل رونالدو إلى 1000 هدف في كرة القدم، رغم بلوغه 39 عامًا، علق نيفيش: "بالطبع هذا ممكن، لقد وصل إلى 901 أهداف، ومع كريستيانو كل شيء ممكن".

GOAL

ويستعد رونالدو ونيفيش للعودة إلى فريقيهما بعد مساعدة البرتغال على حصد 6 نقاط بدوري الأمم أمام كرواتيا واسكتلندا، علمًا بأن منافسات دوري روشن السعودي سوف تستأنف في نهاية هذا الأسبوع