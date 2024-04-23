"نيشيميورا ضد العين وليس العكس" .. دليل كذب إدعاءات الهلال التي استهدفت أحمد العلي

الهلاليون شنوا هجومًا عنيفًا على أحمد العلي..

منذ إطلاقه صافرة نهاية القمة الآسيوية الكبرى بين ناديي الهلال السعودي والعين الإماراتي، وجماهير الفريق الأزرق، تهاجم الحكم الكويتي أحمد العلي.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

ووصفت الجماهير الهلالية، الكويتي أحمد العلي بـ"نيشيمورا الجديد"؛ في إشارة إلى الحكم الياباني، الذي تسبب في ضياع لقب دوري أبطال آسيا 2014، على العملاق السعودي.

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لكن.. وفقًا لتحليلات الثنائي سمير عثمان ومحمد فودة، خبيرا التحكيم؛ فإن العين هو من تعرض لـ"الظلم" أمام الهلال، وليس العكس.

فودة وعثمان أجمعا في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، على أن سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي، ثنائي نادي الهلال، كانا يستحقا الحصول على كارت أحمر؛ لكن العلي تجاهل ذلك.

وأشار خبيرا التحكيم، إلى أن عبدالحميد كان يستحق الحصول على "كارتين أصفرين" في الدقيقتين 15 و46، بالإضافة إلى أنه كان على الحكم الكويتي، إشهار "الطرد المباشر" في وجه تمبكتي، في الدقيقة 40.

وقال فودة وعثمان: "تراجُع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للعين في الدقيقة 40، قرار صحيح 100%.. لكن كان عليه احتساب خطأ من خارج منطقة الـ18، وإشهار (الكارت الأحمر) في وجه تمبكتي، لعرقلته المهاجم المغربي سفيان رحيمي".

وأجمع محمد فودة وسمير عثمان، على صحة قرار أحمد العلي، بعدم احتساب (ركلتي جزاء) للهلال في لعبة سالم الدوسري، والكرة التي اصطدمت في يد المدافع العيناوي خالد الهاشمي؛ بسبب أنها ارتطمت في بطنه أولًا.

أما الخلاف الوحيد بين الثنائي، فكانت في اللعبة التي جاءت بالدقيقة 94، والتي طالب فيها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالحصول على "ركلة جزاء"؛ حيث اعتبر فودة أن العلي ارتكب خطأ بعدم احتسابها، بينما أكد عثمان على أن قرار الحكم الكويتي "صحيح"؛ لأن لاعب الزعيم هو من ادعى السقوط.