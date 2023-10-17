نيستلروي يُكذب تصريحات مدربه السابق عن "كحول ريال مدريد"!

الهولندي يعود للنفي للمرة الثانية

قرر النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي الخروج للرد على تصريحات مدربه السابق فابيو كابيلو عن حالة الفوضى في ريال مدريد.

كابيلو تحدث في تصريحات مع صحيفة "سبورت" الإسبانية عن المعاناة التي وجدها في غرفة ملابس ريال مدريد خلال فترته الثانية، مشيرًا إلى أن نيستلروي هو من أخبره أنه يشم "رائحة الكحول" تفوح خلال تواجده مع باقي اللاعبين بالغرفة.

الهولندي سبق أن نفى هذه التصريحات في عام 2020 عندما خرج بها كابيلو، والآن يعود للتعليق مرة أخرى من خلال حسابه على منصة "إكس".

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وقال نيستلروي:"بناءً على بعض التصريحات المنسوبة إلى فابيو كابيلو التي تشير إلى أنني أخبرته أن غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد تفوح منها رائحة الكحول، أريد توضيحًا أن هذه المعلومات غير صحيحة أبدًا".

وأضاف:"لقد أظهرت غرفة الملابس أقصى درجات الاحتراف في النادي منذ اليوم الأول".

وكان نيستلروي قد اتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم، حيث عمل كمساعد في منتخب هولندا قبل الانتقال لتدريب آيندهوفن الذي رحل عنه في مايو 2023.