"نرفض المساس بالأسطورة" .. موقف موحد للاعبي مانشستر يونايتد بعد إعلان التعاقد مع أموريم

البرتغالي يتسلم مهام عمله بعد 10 أيام

كشفت تقارير صحفية، عن رد فعل لاعبي مانشستر يونايتد بعد إعلان الإدارة بشكل رسمي تعيين البرتغالي روبن أموريم، مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للهولندي إريك تين هاج.

وأصدر النادي بيانا رسميا، قال فيه إن المدرب الشاب سيوقع على عقد، يمتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، بينما لم يتطرق لموقف الجهاز المعاون لأموريم داخل مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، هناك رغبة لدى لاعبي الفريق الإنجليزي في استمرار المدرب الهولندي رود فان نيستلروي في الجهاز المعاون، حيث يتمسكون في بقائه بسبب قربه منهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتولى أسطورة مانشستر يونايتد، منصب المدير الفني المؤقت، منذ رحيل المدرب الهولندي السابق إريك تين هاج، حيث ساعد الفريق في نفض غبار النتائج السلبية وقاده لاكتساح ليستر سيتي (5-2)، الأربعاء الماضي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: "يريد اللاعبون جميعًا بقاء رود، وقد أوضحوا مشاعرهم داخليًا بأنهم يعتقدون أنه يجب أن يظل في النادي، حتى لو تولى أموريم منصب المدير الفني".

وأضاف المصدر: "الجميع داخل الفريق يحب نيستلروي ويتعامل معه ويحترمه أيضًا، لأنهم يعرفون أنه يفهم كيف يكون اللعب لصالح يونايتد والضغوط التي تأتي معه، حيث يأملون في بقائه مشاركًا بالجهاز المعاون".

ويتولى المدرب الهولندي، مسؤولية مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف الشياطين فريق تشيلسي في ملعب أولد ترافورد، كما يتوقع أن يستمر لـ10 أيام أخرى، خصوصًا أن أموريم سيباشر عمله بشكل رسمي، بداية من يوم 11 نوفمبر الجاري.