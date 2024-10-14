وجه نداء استغاثة لحكومة بلاده .. قائد نيجيريا رافضًا خوض مباراة ليبيا: ما حدث غير مقبول

مشاكل القارة السمراء لا تنتهي!

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا رفضه وزملائه خوض مباراة ليبيا المقررة غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك بعد أن علقت طائرة الفريق في مطار الأبرق الليبي.

بعثة المنتخب النيجيري تعيش حالة من الصدمة والرعب حاليًا في مطار الأبرق الليبي، حيث هبطت الطائرة به بعد منع السلطات الليبية هبوطها في مطا بني غازي الدولي، وقد أفادت التقارير الليبية أن منظومة عمل الجوازات في المطار توقفت وهو ما تسبب في معاناة النيجيريين.

إيكونج وصف ما يحدث بغير المقبول ووجه نداء استغاثة إلى حكومة بلاده للتدخل وإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه حاليًا، وأضاف عبر منصة إكس "نحن نتواجد لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تغيير مسار طائرتنا خلال الهبوط وإلغاء هبوطنا في بني غازي دون أي أسباب واضحة، لقد أغلقوا أبواب المطار وتكرونا دون طعام وشراب واتصالات، ولذا قررنا جميعًا عدم لعب المباراة أمام ليبيا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "مررنا بمواقف مشابهة في إفريقيا لكن ما يحدث معنا مشين تمامًا، وعلى الاتحاد القاري التدخل ومتابعة ما يحدث، دعوهم يحصلون على نقاط المباراة لأننا لن ننتقل أبدًا بريًا حتى في وجود الأمن، لا نتخيل كيف ستكون المعاملة والفندق والطعام المقدم لنا. نحترم أنفسنا وخصومنا حين يأتون نيجيريا، تحدث أخطاء ولكن تعمد الخطأ بتلك الصورة لا علاقة له بكرة القدم، هم يُمارسون ألعابًا ذهنية ضدنا".

من جانبه، طالب فيكتور أوسيمين نجم جلطة سراي ومنتخب السنور الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ زملائه، مضيفًا عبر إنستجرام "خاب أملي تمامًا مما يحدث لأخوتي اللاعبين والمدربين في أحد مطارات ليبيا، أقدم دعمي الكامل لهم وما يحدث يُخالف الروح الرياضية تمامًا. أطالب الكاف والجميع بالتدخل لإنقاذ زملائي مما يحدث معهم".

من جانبه، أوضح فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن ونيجيريا أن المنتخب عالق منذ ما يزيد عن 13 ساعة في المطار دون أكل وشرب ومكان للنوم وشبكة إنترنت، مطالبًا الكاف بالتدخل.