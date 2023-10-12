رغم نية نجم النصر الطيبة .. إيران تحكم على كريستيانو رونالدو بـ"99 جلدة" بسبب تهمة خطيرة!

إيران تصدم العالم بـ"حكم غريب" ضد كريستيانو رونالدو

أصدر القضاء الإيراني، حكمًا صادمًا ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ على خلفية زيارته الأخيرة إلى طهران.

رونالدو زار طهران خلال شهر سبتمبر الماضي، مع بعثة نادي النصر؛ لمواجهة برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأثناء تواجده في طهران.. تقابل الأسطورة البرتغالية، بمقر إقامة بعثة قلعة العالمي، مع الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية بنسبة 85%.

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المقابلة جاءت بناءً على طلب من فاطمة نفسها، التي أرادت إهداء مهاجم النصر البالغ من العمر 38 سنة، صورة قامت برسمها خصيصًا له.

لكن.. يبدو أن هذه المقابلة قد سببت مشاكل كبرى لرونالدو؛ حيث أعلنت شبكة "شرق أمروز" الإيرانية، تقديم عدد من المحامين، شكوى قضائية ضد اللاعب.

وكشفت الشبكة، عن أن المحامين اتهموا كريستيانو، بملامسة جسد فاطمة من خلال احتضانها؛ وهو ما يعادل "الزنا" في القانون الإيراني.

وحسب نفس الشبكة دائمًا، حكم القضاء الإيراني، على كريستيانو رونالدو بـ"99 جلدة"، على أن يتم التنفيذ، بمجرد دخوله الأراضي الإيرانية مجددًا.

وكإجراء احترازي.. طلبت إيران من السلطات الإيطالية، تسليم مهاجم نادي النصر، حال دخوله إلى بلادهم؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

جدير بالذكر أن النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس "الوصيف".