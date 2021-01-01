نوير يكشف كواليس التعرف على الشناوي ويوجه له رسالة

نوير يوجه رسالة مهمة إلى الشناوي.

كشف الألماني مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني، عن كواليس مقابلته مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر.

الأهلي تلقى الخسارة من نظيره بايرن ميونخ بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي مونديال الأندية، ليصعد الفريق البافاري إلى المباراة النهائية.

نوير قال خلال تصريحات للحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيس بوك": "كان من الرائع بالنسبة لي التعرف على محمد الشناوي، وأتمنى له ولفريقه النجاح خلال المستقبل".

حارس بايرن تابع: "أريد أن أوجه التحية والتهنئة إلى محمد الشناوي، بعدما كسر الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في الموسم في مصر، وعلى النجاح الذي حققه مع فريقه".

مانويل نوير تحدث عن لقائه مع محمد الشناوي حيث قال: "الاحترام المتبادل دائمًا موجود، وهو شعور خاص بالنسبة لي".

وواصل: "أمر جيد عندما يقول حارس يلعب في المستوى الاحترافي، أن مانويل نوير هو مثله الأعلى، وأظهرنا لكلانا الاحترام المتبادل، وعلى أرض الملعب وأعتقد أن هذا الأمر كان واضحًا".

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واختتم نوير تصريحاته قائلًا: "تبادلنا التحية والقمصان أنا والشناوي بعد المباراة، وبالنسبة لي كان اللقاء رائعًا وأتمنى له النجاح ولناديه في المستقبل".

الأهلي نجح في تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، ليكرر الإنجاز الذي حققه عام 2006.