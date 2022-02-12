نوير يصدم تير شتيحن ويكشف موقفه من الاعتزال دوليًا

ألمانيا غادرت كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات

أعلن توماس مولر مساء أمس اعتزاله اللعب دوليًا بعد خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما كان قد غادر من نفس الدور في النسخة الماضية روسيا 2018.

الإشاعات كانت تحوم حول حارس المرمى مانويل نويل وإمكانية اعتزاله اللعب مع المانشافت، خاصة مع دخوله عامه الـ36، لكنه حسم موقفه بالتأكيد على تلبيته الدعوة حال وجهت له.

إذ قال لقناة سبورت 1 "لو طلب مني الانضمام وتقديم خدماتي سألبي الدعوة".

استعداد حارس مرمى بايرن ميونخ للعب مع ألمانيا يُحبط آمال أندريه مارك تير شتيجن حامي عرين برشلونة الذي كان يأمل أن يبدأ عهده مع المانشافت عقب مونديال قطر 2022.

يُشار إلى أن ألمانيا خسرت أمام اليابان في كأس العالم قبل أن تتعادل مع إسبانيا وتهزم كوستاريكا وتغادر من دور المجموعات.

