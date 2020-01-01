نوير يدافع عن كوتينيو: سيعود للتشكيلة الأساسية قريبًا

مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ يدافع عن البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من صفوف برشلونة.

دافع النجم الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ عن زميله البرازيلي المعار من برشلونة فيليب كوتينيو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نوير وأكد خلالها أن كوتينيو يقدم كل ما لديه للفريق سواء عندما يشارك في المباريات أو في تدريباتهم.

وقال نوير: "هو يعمل بشكل رائع في الدفاع، أفضل مما كان عليه الحال بالنسبة له خلال النصف الأول من الموسم، هو كذلك يعمل بشكل قوي في التدريبات".

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وأضاف:"بكل تأكيد أنا متأكد أن ما يقوم به كوتينيو سيساعدنا، الأمر برمته مسألة وقت قبل أن يعود للتشكيلة الأساسية الخاصة بالفريق".

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وكانت الفترة الماضية صعبة بعض الشيء على اللاعب البرازيلي الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية منذ بداية العام الجديد.

وأصبح اللاعب ليون جورتسيكا هو صانع الألعاب الأساسي في صفوف بايرن ميونخ، حيث لم يظهر كوتينيو سولا في مواجهتي شالكه وماينز.

جدير بالذكر أن عقد كوتينيو في صفوف بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث من المقرر أن يعود لبرشلونة بعد ذلك لو لم يسدد الفريق البافاري قيمة شرائه بشكل نهائي.