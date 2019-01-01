نوير: ليفاندوفسكي الأفضل في العالم

نوير يعلق على مسألة أفضل لاعبي العالم

أوضح مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، أنه يرى أن زميله روبرت ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجمي العالم حالياً، مؤكداً أن من الصعب اختيار حارس مرمى ليكون أفضل لاعبي العالم.

وعاد نوير ليتصدر المشهد في الكرة الألمانية بعد معاناة مع الإصابة في السنة الماضية أبعدته عن حراسة مرمى المنتخب والبافاري لعدة أشهر.

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وقال الحارس مع "كيكر": "ليس طبيعياً أن أنهي ثالث أفضل لاعب في العالم عام 2014 وأنا حارس مرمى، فان دايك حل ثانياً العام الحالي كمدافع".

وأكمل: "عندما تفتح يوتيوب أو انستجرام ماذا تشاهد؟ تصديات حراس أو تدخلات مدافعين، أم لقطات لمهاجمين وأهداف ميسي ورونالدو، ولهذا السبب المهاجمون يفوزون دوماً".

واستمر: "ليفاندوفسكي حالياً هو المهاجم الأفضل في العالم، وهذا ما يقال في الشهور الأخيرة، وليس صحيحاً الحديث أن الأداء الفردي يتفوق على الجماعي".

وأوضح نوير: "صلاح وماني وفيرمينو قادوا ليفربول لدوري الأبطال، ولكن لم يتواجد أي منهم في القائمة النهائية للترشيحات".

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وعلق نوير على فكرة اللعب خارج بايرن ميونخ: "حالياً لا أفكر في ذلك الأمر، لم أقل إنني سأترك بايرن أو سأنهي مشواري في ألمانيا، ولكن مع تطور الأمور لا تعرف أبداً ما قد يحدث".

وتحدثت تقارير مؤخراً عن اقتراب بايرن من التعاقد مع أليكساندر نوبل، حارس شالكه، وتجهيزه ليكون البديل المستقبلي لنوير.