نوير: لا نرتعد خوفًا من البرنابيو.. ونعرف نقاط ضعف ريال مدريد!

تصريحات نارية من قائد البايرن!

بدا مانويل نوير، حارس وقائد بايرن ميونخ، متفائلًا قبل مواجهة ريال مدريد غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعادل فريقه في عقر داره (2-2) بموقعة الذهاب.

وقال نوير، في مؤتمر صحفي: "الهدف الأول سيكون مهمًا في منح الدفعة، دائمًا ما يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة أمام ريال مدريد، التركيز مهم جدًا، خاصة أن الفريقين يتمتعان بقوة كبيرة في الهجوم".

وأضاف: "من الصعب اختيار لاعب واحد يصنع الفارق من ريال مدريد، الفريق يملك الكثير من القادرين على صناعة الفارق، وهذا نصف نهائي، حراس المرمى يستعدون لكل شيء، نحن كفريق نستعد لخوض 120 دقيقة والذهاب لركلات الترجيح".

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وتابع: "لا أصل إلى هنا (البرنابيو) بالخوف، نحن نتمتع بالثقة ونعرف نوعية المباراة التي قدمناها ذهابا، ونعرف الخصم الذي نواجهه ونقاط ضعفه".

وعلق على دفاع البايرن: "من مفاتيح المباراة التمتع بدفاع صلب، ونحن سعداء بعودة ماتياس دي ليخت مرة أخرى".

وختم: "نعرف البرنابيو، فهو ملعب خاص وتاريخي، من الصعب إيجاد ملعب آخر في أوروبا أفضل منه، نشعر بالحماس عندما نتواجد هنا، علينا التحلي بالثقة في النفس وتحويل المؤثرات الخارجية إلى عنصر إيجابي، وإذا قدمنا المستوى المأمول، بالطبع سنكون مرشحين لبلوغ النهائي".