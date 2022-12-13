نوير في خطر.. بايرن ميونخ يستهدف "أخطبوط كرواتيا"

الحارس العملاق أمام تهديد حقيقي

يبدو أن أحزان مانويل نوير لن تنتهي بإقصاء منتخب ألمانيا من دور المجموعات في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي فحسب، بل إن مكانته في بايرن ميونخ أيضًا باتت مهددة.

شبكة "سكاي" أفادت بأن بايرن ميونخ معجب للغاية بحارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش الناشط في فريق دينامو زغرب، فقط ليفاكوفيتش الآن من يستطيع تهديد عرش نوير في بايرن.

ويمتد عقد ليفاكوفيتش مع دينامو زغرب حتى عام 2024، ويطمح بايرن لاتخاذ خطوة سريعة قبل أن تعلو قيمة اللاعب بشكل استثنائي خلال الأيام المقبلة إذا تمكن من إيصال كرواتيا لما هو أبعد من نصف نهائي كأس العالم.

ليفاكوفيتش هو أهم أسباب وصول كرواتيا إلى المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حسم ركلات الترجيح في مناسبتين ضد اليابان والبرازيل في دوري ثمن وربع النهائي وقاد الكروات لمعانقة مجد المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم والثانية على التوالي.