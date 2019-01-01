رئيس بايرن يشن هجوماً لاذعاً على تير شتيجن

صراع مستمر بين حارسي ألمانيا

أدلى أولي هونيس، رئيس بايرن برأيه حول الأزمة الدائرة حول من الأحق بحراسة مرمى ألمانيا، وهاجم مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة.

تير شتيجن كان قد طالب باللعب أساسياً في عرين المانشافت، مما فتح باباً لتبادل التعليقات مع الحارس الأساسي وقائد المنتخب مانوير نوير.

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وقال هونيس بعد لقاء بايرن الأوروبي أمام سرفينا زفيدزا الأربعاء لوسائل الإعلام: "هذه مزحة، لا يعجبني طريقة تعامل الإعلام الجنوبي الألماني مع الأمر".

وأضاف: "هناك في الغرب يساندون مارك أندريه جيداً، وكأنه فاز مثلًا 17 مرة سابقة بكأس العالم، لا أرى المثل لنوير، برأيي طرح الموضوع للنقاش خاطئاً بالأساس".

وواصل هونيس: "شتيجن لا يملك حق المطالبة باللعب، الوضع يختلف للحراس، لا يمكنك التغيير باستمرار، نوير كان الأفضل في العالم لسنوات ثم حدثت الإصابة".

وختم: "هو فقط رقم واحد والآن عاد لمستواه، الاتحاد الألماني يجب أن يسانده، دائماً ما عانيت معهم، أولاً مع استبعاد الثلاثي، ثم الآن نوير، لا يجب أن تسمح للاعب بالخروج علناً والحديث هكذا".

ولم يصدر الاتحاد الألماني أي تعليقاً رسمياً على الأزمة الدائرة بين الحارسين، وإن كان المدرب يواخيم لوف أكد أن نوير يبقى أساسياً وشتيجن سيتحصل قريباً على فرصته.

يذكر أن بايرن ميونخ فاز على ضيفه الصربي بثلاثية نظيفة، وشارك نوير أساسياً.