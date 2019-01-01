نوير بعد الثنائية التاريخية: نهاية مثالية لموسم صعب

أعرب حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير عن سعادته البالغة، بعد الفوز على لايبزيج بثلاثية نظيفة، في مباراة نهائي كأس ألمانيا، التي استضافها ملعب "برلين" الأولمبي في آخر ساعات السبت.

ولعب بطل العالم السابق دور المنقذ أمام ممثل شركة مشروبات الطاقة، مرتديا ثوب الإجادة بالتصدي لأكثر من فرصة محققة بنسبة 100%، واحدة منها بإنقاذ هوليودي لضربة رأسية من على خط منطقة الجزاء في أول 10 دقائق من أحداث النهائي، وأخرى انفراد صريح مع بداية الشوط الثاني.

وبعد المباراة قال حارس مرمى شالكه السابق في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس". "كان من المهم بالنسبة للفريق أن يظهر بهذه الحالة، وأيضا كان من المهم جدا لنا جميعا أن ننهي الموسم بالثنائية، البعض تحدث أن النسبة 50% لكل فريق، وأعتقد أننا قمنا بعمل رائع نستحق عليه الكأس".

🔴 بايرن ميونخ يتوج بالثنائية المحلية للمرة الـ 12 في تاريخه.



الدوري الألماني 🏆

كأس ألمانيا 🏆



تهانينا @FCBayernAr 👏👏 pic.twitter.com/7E4n7gnptE — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وقال في حديث آخر مع شبكة (ARD) . "كنت متحمسا للغاية وعلى أتم الاستعداد في التدريبات، وحقا تمنيت العودة سريعا، كانت هزة بسيطة، لكن لا أحد كان يستطيع كتابة سيناريو أفضل من هذا".

وبتتويج البايرن بالكأس، أصبح الفريق الوحيد في ألمانيا الذي جمع الثنائية المحلية البوندسليجا وكأس ألمانيا 12 مرة، آخرها كان في موسم 2016-2017 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.