نوير يُحدد نقطة ضعف ليفربول

ماذا قال نوير وكوفاتش وحميديتش عن مواجهة بايرن ميونيخ ضد ليفربول في دوري الأبطال؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ بقوة منافسه القادم في دوري أبطال أوروبا "ليفربول" خاصة على الصعيد الهجومي، لكنه أيضًا حدد نقطة ضعفه.

وأوقعت القرعة وصيف النسخة الماضية في مواجهة صعبة ضد عملاق بافاريا، تحدث عنها نوير قائلًا "يحظون بموسم جيد وجميعنا نعلم أنهم كانوا في نهائي الموسم الماضي من دوري الأبطال. هم بالتأكيد ليسوا سعداء بالقرعة، مثلنا تمامًا".

"ينفذون الهجمات المرتدة بسرعة وهم خطيرون أمام المرمى، لكنهم في نفس الوقت غير آمنون دفاعيًا وسيُواجهون خط هجوم بايرن القوي. ستكون مباراة عظيمة سواء هناك في ليفربول أو هنا في أليانز أرينا".

من جانبه، لم يمنح المدرب نيكو كوفاتش الأفضلية لأي فريق ضد الآخر، مؤكدًا أن نسبة تأهل كل منهما لا تتجاوز الـ50%، مضيفًا "نتطلع جميعًا للعب مباراة عظيمة. هي أصعب قرعة كان يُمكن أن نواجهها، ليفربول لعب النهائي في الموسم الماضي ويتصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال".

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"رغم هذا، فنحن بايرن ميونيخ وليفربول يُدرك أنه سيواجهنا في ميونيخ في الإياب. الفرص 50-50 لكل فريق وسنرى ما سيحدث. أنا واثق في فريقي وأننا سنتأهل لدور الـ8".

وأخيرًا وصف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن منافسه الإنجليزي بأنه فريق الساعة، قائلًا "ليفربول هو فريق الساعة، يتصدرون البطولة في إنجلترا ويلعبون كرة قدم جيدة، هم فريق قوي بدنيًا ومليء بالطاقة".

"هم فريق قمة لعب نهائي الموسم الماضي، مباراة صعبة لكن تلك التحديات التي ترغب بخوضها كلاعب وعليك أن تربحها خلال مسيرتك".