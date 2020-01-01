نوير: بايرن ميونخ عاد.. مولر: هدفنا صدارة البوندسليجا

تعرف على تصريحات نوير ومولر وجورتسيكا بعد الفوز على شالكه

عبّر الثلاثي مانويل نوير وتوماس مولر وليون جورتسيكا، لاعبو بايرن ميونخ، عن سعادتهم بالفوز على شالكه واستغلال تعثر لايبزيج أمام فرانكفورت.

بايرن ميونخ سحق شالكه بخماسية نظيفة ليقلل الفارق مع لايبزيج المتصدر إلى 5 نقاط فقط.

وقال نوير في تصريحات عقب الفوز على شالكه: "بدأنا النصف الثاني من الموسم بشكل جيد ونلعب بطريقتنا المعتادة ونحاول استغلال كل الفرص لتسجيل الأهداف، وأعتقد أنّ الجميع في البوندسليجا عرف أنّ بايرن عاد".

وتابع: "خسارة لايبزيج أمام فرانكفورت؟ العديد من الفرق تعرضت للهزيمة أمام فرانكفورت ولكننا لا نهتم سوى بأنفسنا. أدوريازولا انضم لنا حديثًا وتدرب معنا مرتين فقط لكني واثق من قيمته للفريق في الفترة المقبلة".

أما مولر فعّلق: "سعيد لكوني أصبحت أشارك بصورة أكبر في المباريات، والفوز اليوم ليس غريبًا بل هو تطور لما حدث للفريق خلال الأسابيع الماضية".

وأردف: "المدرب هانز فليك خطب فينا بحماس وطلب منا سرعة التغيير ونستغل فترة التوقف في يناير للتحسن. أتفهم أنّ لايبزيج ليس في أفضل أحواله بعد الهزيمة من فرانكوفرت ولكننا نركز فقط على الطريقة المثلى للعودة إلى الصدارة".

واختتم جورتسيكا التصريحات بقوله: "احتفلت رغم تسجيلي أمام فريقي السابق لأنني لا أحب كبت الفرحةوسوف أكون منافقًا لو فعلت ذلك. فليك تولى الفريق في فترة صعبة وقادنا نحو طريق أفضل. بالطبع لا أعرف أي شيء عن سوق الانتقالات وأتمنى عودة المصابين".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لم يخسر الدوري الألماني منذ موسم 2011-2012 وحقق البطولة 6 مرات على التوالي.