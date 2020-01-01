نوير: الكلاسيكير محفز.. مولر: دايفز وكيميتش عبقريان

تعرف على تصريحات نوير ومولر بعد الفوز على دورتموند

أشاد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، بالمستوى الذي قدّمه الفريق في كلاسيكير ألمانيا ضد بوروسيا دورتموند، كما سلّط زميله توماس مولر الضوء على مجهودات ألفونسو دايفز وجوشوا كيميتش.

بايرن ميونخ انتصر بهدف نظيف على بوروسيا دورتموند في الجولة 28 من الدوري الألماني.

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الانتصار أبعد بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني، دورتموند.

وقال نوير في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان هامًا للغاية، فمواجهة بوروسيا دورتموند على أرضهم دائمًا محفزة. الفوز بالدوري الألماني الآن صار بأيدينا".

أما مولر فقد أشاد بما قدّمه دايفز بقوله: "إنّه لاعب يعطيك الكثير داخل الميدان، وفي أوقات نجد الكرة في مكان بعيد ولا يمكن لأحد الوصول إليها لكنّه ينجح في الركض سريعًا واستعادتها بذكاء".

وتابع: "كيميتش كان ذكيًا للغاية في التعامل مع الكرة التي أدت إلى هدف، إنّها مهارة وقوة كبيرة منه للعب الكرة بهذه الطريقة. إنّه هدف رائع".

صاحب الـ30 عامًا أشار إلى أنّ بايرن ميونخ أهدر العديد من الفرص في اللقاء وكان يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف. علينا الن التركيز على المباريات المتبقية واللعب بهدوء بهدف الفوز باللقب".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لم يخسر لقب الدوري الألماني منذ 2013 ليمتلك أطول سلسلة تحقيق البطولة.