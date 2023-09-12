نونو سانتو يفاجئ مانشستر سيتي .. ويرد: لماذا حرم الاتحاد من "الإعداد القوي"؟

حديث نونو سانتو في المحاضرة الفنية

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تحدث البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن عددٍ من الملفات، خلال مشاركته في "محاضرة التعليم المستمر"، اليوم الثلاثاء.

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سانتو قاد نادي الاتحاد؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بعد غياب 14 سنة كاملة، بالإضافة إلى الحصول على بطولة كأس السوبر المحلي 2022-2023.

ووفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي فارس الفزي عبر حسابه بمنصة "إكس"؛ قال المدير الفني البرتغالي، عن عدم إقامة معسكر إعدادي للعميد الاتحادي، قبل بداية الموسم الحالي 2023-2024: "الموسم الماضي كان مرهقًا وطويلًا.. قائمة الفريق لم يحدث فيها تغييرًا كبيرًا، وبالتالي فإن الانسجام بين اللاعبين، متواجد".

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وشدد نونو سانتو، على أنه فضل إراحة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة ما بين الموسمين، وعدم إجهادهم؛ خاصة أن مباريات الموسم الحالي، ستكون أكثير.

وعن كيفية فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، عندما كان مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، رفض سانتو، الكشف عن خطته.

واختتم سانتو تصريحاته، بخصوص هذا الأمر، وهو يضحك: "لن أكشف خططي.. من الممكن أن أواجههم مجددًا".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، قد يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي "بطل أوروبا"، في نهائي كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

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