نونو سانتو يفاجئ الهلال بسر جديد .. ويصدم جماهير الاتحاد بسبب عبد الرزاق حمد الله

تصريحات نونو سانتو قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال

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وجّه البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، صدمة كبرى إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

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الاتحاد يواجه الهلال، في التاسعة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكشف سانتو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق الكلاسيكو، والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، عن احتمالية غياب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم العميد الاتحادي، عن الكلاسيكو.

وقال المدرب البرتغالي: "حمد الله عانى قليلًا؛ بحكم ضغط المباريات.. وغير مؤكد مشاركته غدًا"، معلنًا كذلك غياب متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، المنضم مؤخرًا إلى الفريق من ليفربول الإنجليزي؛ وذلك بحكم مشاركته في التدريبات، منذ يوم أمس فقط.

ورفض نونو سانتو، الحكم على الصفقات الجديدة "الآن"، مطالبًا بمنحهم مزيد من الوقت، حتى يندمجوا في الفريق، ويقدموا أفضل ما لديهم.

وعن سر عدم تفكيره في احتلال المركز الثاني بمجموعته، لتجنب مواجهة الزعيم الهلالي.. علق سانتو؛ قائلًا: "منذ اليوم الأول من البطولة، وأنا أفكر في الصدارة فقط؛ للبقاء هنا في الطائف، وتقليل ساعات السفر والتنقل.. كرة القدم حاليًا، يوجد فيها مختصين بالاسترجاع وراحة اللاعبين".

جدير بالذكر أن الاتحاد "متصدر المجموعة الأولى"، كان يُمكن أن يتجنب مواجهة الهلال "وصيف المجموعة الثانية"، في حال خسارته أمام الشرطة العراقي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات؛ إلا أن الفريق لعب بجدية حتى بالأسماء البديلة، وحقق الانتصار (2-1).

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