تصريحات نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد والشرطة

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كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حقيقة معاناة النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، من مشاكل بدنية مزمنة.

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كانتي انضم إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ وسط تحذيرات من الحالة البدنية للاعب.

ونفى سانتو في مؤتمر صحفي بعد مباراة الاتحاد ونادي الشرطة العراقي، معاناة النجم الفرنسي من مشاكل بدنية؛ قائلًا: "ما حدث هو أن اللاعب، تعرض لضربة، سببت له بعض الآلام".

وأكد المدير الفني البرتغالي، في كلمته بالمؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنه لا يريد المخاطرة بكانتي، الذي بدأ يتدرب مع الفريق، بكل راحة.

وعلى جانب آخر.. أعلن نونو سانتو، ضم العديد من لاعبي الفئات السنية بنادي الاتحاد، إلى الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي، خلال الفترة القادمة.

وقال سانتو: "أحد أهدافي دائمًا، عندما أصل إلى أي نادٍ؛ هو تطوير اللاعبين.. أتابع نجوم الأكاديمية، وأسعى لدمجهم مع الفريق الأول".

وأشار نونو سانتو، إلى بعض اللاعبين الشباب، الذين أثاروا إعجابه؛ وعلى رأسهم سويلم المنهالي ومروان الصحفي وكريم المغربي وفرحة الشمراني، معتبرًا أنهم سيشكلون تاريخ النادي، في المستقبل القريب.

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