نونو سانتو "سعيد وفخور" رغم سقوط الاتحاد أمام التعاون!

تصريحات نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد والتعاون

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خرج البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بتصريحات ربما تزيد من غضب جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد مواجهة التعاون.

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الاتحاد سقط في فخ التعادل (1-1) أمام التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

سانتو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة - وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط -: "أنا سعيد بالنتيجة.. وفخور بأداء فريقي".

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واعتبر المدير الفني البرتغالي، أن نادي الاتحاد، كان أفضل من التعاون "الصعب والشرس"، خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

وعلى الرغم من ذلك.. اعترف نونو سانتو، ببعض الأخطاء التي ارتكبها نجوم الاتحاد، خاصة في التمركز خلال الكرات الثابتة، والتي تسفر عن أهداف كثيرة، في شباك فريقه.

ووعد سانتو، جماهير العميد الاتحادي، بمعالجة مثل هذه الأخطاء مع اللاعبين، منعًا لتكرارها في المباريات القادمة.

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