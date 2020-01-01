نور الدين أمرابط يمنح النصر دفعة قوية قبل مواجهة الفيصلي

يحل النصر ضيفًا على نادي الفيصلي غداً (السبت)، ضمن مباريات الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عاد اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط ضمن حسابات المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي قبل مواجهة الفريق أمام نادي الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل النصر ضيفًا على نادي الفيصلي غداً (السبت)، ضمن مباريات الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي عودة أمرابط لقائمة الفريق لتمنح المدير الفني دعمًا كبيرًا خاصة في ظل القيمة الكبيرة للاعب، حيث يُعد الأكثر صناعة للفرص لفريقه.

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وكان أمرابط قد تغيب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ لقاء الأهلي الخميس الماضي، حيث عانى من إصابة عضلية، لكنه تمكّن من تجاوز هذه الإصابة، حيث منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق.

تقارير مُقربة من العالمي قالت أن المدير الفني سيدخل المباراة بتشكيل مكوّن من الحارس الأسترالي براد جونز، وفي خط الدفاع الرباعي عوض خميس، وعبد الإله العمري، والبرازيلي مايكون، وفي خط الوسط مختار علي، والبرازيليان بيتروس وجوليانو، والمغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، وفي خط الهجوم الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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يُذكر أن البرتغالي فيتوريا فضّل إراحة الثلاثي المدافع عبد الله مادو، ولاعب المحور عبد الله الخيبري، والمهاجم الشاب فراس البريكان عن لقاء الفيصلي رغم جاهزيتهم؛ وذلك من أجل زيادة التأكد من جاهزيتهم بشكل كامل.