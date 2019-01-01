نور الدين أمرابط يُثير الجدل بسبب تصريحات إصابته

تصريحات أمرابط تسببت في حالة غضب كبيرة في أوساط الجهازين الفني والطبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تسببت تصريحات اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر السعودي في حالة أثارة كبيرة والتي أطلقها مؤخراً.

وكان أمرابط قد صرح خلال الفترة الماضية ليؤكد أنه شارك وهو غير جاهز أمام نادي الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنه شارك وهو مصابًا.

تقارير صحفية: إدارة #الهلال تجهز عرضًا جديدًا لبنفيكا من أجل شراء عقد كاريلو بعد رفضهم العرض الأول بسبب قيمته المادية، في حال عدم موافقة إدارة بنفيكا على بيع اللاعب سيحاول الهلال تجديد إعارته موسم أخر.



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/6vDcD8bkwT — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 4, 2019

تصريحات أمرابط تسببت في حالة غضب كبيرة في أوساط الجهازين الفني والطبي، مما تسبب في اتهامهم بالتقصير.

تقارير صحفية مقربة من النصر أكدت أن اللاعب هو من أصرَّ على المشاركة، وأكد قدرته على التغلب على الإصابة وتقديم نفسه بشكل جيد.

الهلال يحضر عرضًا ثانيًا لبنفيكا من أجل شراء كاريلو

يُذكر أن أمرابط أصبح جاهزة للمشاركة مع فريقه من جديد عقب زوال إصابته بشكل نهائي، وسيكثف الجهاز الفني من الجرعات اللياقية للاعب، وذلك من أجل إعداده للقاء الحزم في الجولة قبل الأخيرة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.