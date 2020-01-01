نورويتش سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

نورويتش سيتي 0 × 0 برشلونة

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / ديفوك أوريجي / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / آدم لالانا / أدريان / ساديو ماني / فابينيو

📋 #NORLIV team news.



One change to the starting XI from our last @premierleague game; Keita for Fabinho.



Mane and Milner return to the matchday squad. https://t.co/edmad7Rm5l — FC (@LFC) February 15, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / نرينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / أليكس تشامبيرلين

البدلاء / أونل هيرناندز / يوسيب درميتش / بن جودفري / ماريو فرانشيتش / إيميليانو بوينديا / رالف فارمان / جمال لويس

🚨 TEAM NEWS 🚨



◾ The boss names an unchanged XI

◾ Godfrey returns to the bench#NORLIV https://t.co/tF2ZbBswtH — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 15, 2020

نورويتش سيتي: يبدأ المدرب دانيل فاركي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من تيم كرول / ماكسميلين آرونس / كريستوف تسيمرمان / جرانت هانلي / صامويل بيرام / أليكسندر تيتي / كيني مكلين / لوكاس روب / اوندريج دودا / تود كانتويل / تيمو بوكي

تشكيل الفريقين:

في حين يحقق الريدز انتصارات متتالية في البطولات المختلفة الأمر يختلف تمامًا بالنسبة لنورويتش سيتي الذى يعيش موسم سيء جدًا، ويقع في أخر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبالتأكيد سيحاول دانييل فاركي تفادي الهزيمة في هذه المباراة الصعبة.

ستكون المبارة بين أول وأخر الدوري، لذلك فهى مباراة سهلة بالنسبة للريدز، ولكن يحاول فريق يورجن كلوب حسم الدوري مبكراً وتحقيق رقم قياسي جديد، حيث أنهم على بعد 6 مباريات فقط من التتويج باللقب، وسيحدث ذلك إذا استطاع الفوز بجميع المباريات القادمة في الدوري، ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 73 نقطة حتى الأن.