نواف العقيدي .. هل يدفع النصر لتقليد الهلال؟

حارس مرمى النصر قد يدفع الإدارة لإعادة التفكير في سوق الانتقالات

shahid

يتفوق الهلال على جميع أندية دوري روشن السعودي بامتلاكه 8 لاعبين أجانب داخل الملعب، إذ تمتلك الفرق الأخرى 7 فقط لأنها تحجز أحد المقاعد لمركز حراسة المرمى، فيما يعتمد الأزرق على السعودي عبد الله المعيوف.

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النصر بات يمتلك الفرصة الآن للوقوف بجانب الهلال في طرف واحد من تلك المعادلة، والسبب في ذلك حارس مرماه الشاب نواف العقيدي الذي قد يدفع الإدارة لتقليد نظيرتها في الهلال بالتخلي عن فكرة حارس المرمى الأجنبي.

العقيدي لفت الأنظار مع منتخبات السعودية الشابة وخاصة بعد لعبه دورًا مؤثرًا في فوز المنتخب الأولمبي بكأس آسيا تحت 23 عامًا، وقد كافأه القدر بمنحه فرصة اللعب أساسيًا مع النصر بعد إصابة دافيد أوسبينا والمستوى المتواضع الذي ظهر به بديله أوجستين روسي.

العقيدي قدم أداءً جيدًا للغاية مع النصر خلال المباريات الـ7 التي لعبها في دوري روشن السعودي، حيث لم يستقبل سوى 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وقد بلغت نسبة تصدياته 73% وهو رقم جيد خاصة بالمقارنة مع اهتزاز دفاع النصر خلال تلك الفترة بسبب الإصابات وتحديدًا غياب ألفارو جونزاليس.

هذا الأداء الممتاز بجانب متابعة مدى نجاح تجربة الهلال قد يدفع مسلي آل معمر ورفاقه في مجلس الإدارة للتفكير جديًا بالاعتماد على العقيدي كحارس مرمى أساسي في الموسم القادم واستغلال ذلك بالتعاقد مع 8 أجانب ينشطون داخل الملعب.

النصر سيستفيد جدًا من ذلك خاصة في ظل شح المواهب السعودية وصعوبة إيجاد لاعبين محليين بالجودة المطلوبة لتمثيل فريق بحجم طموحات الأصفر، خاصة بعد الثورة القادمة في سوق الانتقالات فيما يخص التعاقد مع الأجانب.

الهلال يعتمد على المعيوف ويُسانده دومًا على جميع الأصعدة مهما كانت الأخطاء، والنصر بإدارته ومدربه وجمهوره مطالبون بتكرار الأمر مع العقيدي خاصة أنه مازال في عامه الـ24، لأن الفائدة التي ستعود على النادي من ذلك كبيرة جدًا، وقد رأينا كيف أدى اللاعب جيدًا خلال فترة إعارته مع الطائي، إذ لعب 7 مباريات حافظ على نظافة شباكه في 3 واستقبل 5 أهداف.

النصر يمتلك حاليًا تاليسكا وكريستيانو رونالدو وجيسلان كونان وألفارو جونزاليس كلاعبين مؤكد استمرارهم للموسم القادم، والفريق بحاجة لضم جناح وصانع ألعاب ولاعب وسط، والتخلي عن أوسبينا سيُتيح له دعم مركز آخر مثل الظهير الأيمن أو المهاجم.

Shahid