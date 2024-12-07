عودة العقيدي بعد الاعتذار ووجه جديد .. هيرفي رينارد يُعلن قائمة الأخضر استعدادًا لخليجي 26

تعرف على قائمة الهلال المشاركة في المعسكر الإعدادي قبل خليجي 26

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة المنتخب السعودي، خلال فترة التوقف المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات "خليجي 26".

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات البحرين والعراق واليمن، في البطولة التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025.

أبرز المنضمين للقائمة هو نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، بعدما تقدم باعتذار للمنتخب السعودي وللجميع، بعد أزمته الأخيرة التي تم إيقافه بسببها لمدة 5 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.

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كما شهدت القائمة انضمام عبد العزيز العثمان جناح نادي القادسية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، عبد الملك العييري، محمد كنو، أيمن فلاته، سالم الدوسري، عبد العزيز العثمان، محمد القحطاني.

الهجوم: عبد الله الحمدان، هارون كمارا، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.