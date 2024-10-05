بأكثر من فحص طبي .. تطورات رحلة نواف العقيدي في فرنسا لإنهاء أزمة "إصابته المزمنة"

الجديد حول إصابة نواف العقيدي ..

أجرى نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فحوصات طبية في مدينة بوردو الفرنسية، للوقوف على إصابته في الظهر، والتي حرمته من المشاركة مع الأصفر منذ بداية الموسم.

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وبعد إيقاف استمر لمدة 5 شهور، عاد نواف العقيدي للمشاركة في مباريات النصر التجريبية قبل بداية الموسم، فيما أوضح وكيله مشعل السفاعي، بأن اللاعب يعاني من إصابة في الظهر، والتي غيبته عن لقاءات العالمي.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن العقيدي أجرى كشفًا طبيًا دقيقًا على إصابته في الظهر، الخميس، بأحد المراكز المتخصصة بمدينة بوردو؛ حيث خضع حارس النصر، لفحص سريري فور وصوله إلى فرنسا، وطلب الطبيب المختص من الحارس، إجراءه كشفًا آخر بالأشعة على الظهر والوركين.

وقرر الطبيب المعالج، منح العقيدي حرية الاختيار بين البقاء في فرنسا، لحين الانتهاء من إصدار التقرير الطبي الذي سيتم إرساله إلى إدارة النصر، أو العودة إلى الرياض قبل التقرير.

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وخاض نواف العقيدي، الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2027، 41 مباراة رسمية بقميص النصر، واستطاع خلالها الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، فيما استقبل 43 هدفًا، فيما تقرر إيقاف اللاعب في فبراير الماضي، لمدة 5 شهور، بقرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بداعي الإساءة للإداريين خلال معسكر المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023.