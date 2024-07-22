بعد 5 شهور في الدرجة الأولى .. نواف العابد ينتقل إلى ناديه الجديد ويستعد لديربي مع الهلال!

تعرف على محطة العابد الجديدة..

يستعد نواف العابد، نجم الهلال والشباب الأسبق، لخوض تجربة احترافية جديدة، بعد 5 شهور قضاها في دوري يلو للدرجة الأولى، من بوابة القادسية.

وبعد 12 عامًا في صفوف الفريق الأول بنادي الهلال، بين 2008 و2020، قضى العابد 3 سنوات في الشباب، فيما أعلن القادسية عن ضم اللاعب في فبراير الماضي، أثناء تواجده في دوري يلو للدرجة الأولى، ليتوج مع فارس الشرقية باللقب، قبل العودة إلى دوري روشن السعودي.

وأعلن نادي الرياض عن تعاقده رسميًا مع نواف العابد، في صفقة انتقال حر، حيث يرتدي اللاعب القميص رقم 24 مع ناديه الجديد.

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ووجه العابد، الذي لقبه النادي بـ(بانثر)، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "دعواتكم لي بالتوفيق مع مدرسة الوسطى، خطوة جديدة وتحدي جديد".

وشارك نواف العابد في 303 مباراة رسمية في كافة المسابقات، سجل خلالها 45 هدفًا وصنع 52 تمريرة حاسمة، كما توج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وشارك مع الأزرق في كأس العالم للأندية، فيما مثّل منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2022، حيث شارك في اللقاء التاريخي أمام الأرجنتين، في الجولة الأولى، ليحقق الأخضر انتصارًا تاريخيًا بنتيجة (2-1).