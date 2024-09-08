"القضية منظورة في المحاكم" .. مفاجأة من نواف الثقيل عن ملف "تمرد اللاعبين" على مانشيني والمنتخب السعودي

ما هو جديد القضية التي تفجرت قبل كأس آسيا 2023؟

رغم أن قضية تمرد لاعبي المنتخب السعودي قبل كأس آسيا قطر 2023 مر عليها تسعة أشهر إلا أنه لم يتم غلقها بعد، ولا تزال منظورة أمام المحاكم!

قبل انطلاق البطولة القارية مطلع العام الجاري، أعلن المنتخب السعودي استبعاد عدد من اللاعبين على رأسهم نواف العقيدي، سلمان الفرج، سلطان الغنام وغيرهم، بداعي رفضهم المشاركة في المعسكر طالما لن يشاركوا بشكل أساسي في المباريات.

تلك القضية عوقب بها الجميع ما بين إيقافات لفترة وغرامات مالية، أو كلا العقوبتين كما حدث مع العقيدي الذي تم إيقافه لمدة خمسة أشهر مع تغريمه 500 ألف ريال سعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من فجرها كواليسها في الأساس هو نايف الثقيل؛ مراسل برنامج "في المرمى"، الذي اتهم حسين صادق؛ مدير الأخضر، بالتسبب بها، بينما كذبه الأخير.

المفاجأة الجديدة حول تلك القضية كشفها الثقيل مؤكدًا أن إدارة المنتخب لا تزال تطالب بمحاكمته في قضية منظورة بالفعل حتى وقتنا هذا..

الثقيل قال عبر بودكاست "طابة": "هم جهة ترى أنني اقترفت بعض الأخطاء وهناك جهة ستحاسبني، هم يمارسون حقهم، أما أنا فلا أشعر أنني فعل شيئًا يخالف العمل الإعلامي، لم أخطئ ولم أتجاوز على أحد أو أوجه له تهديدات، لم أفعل أي شيء".

وأضاف: "أنا إعلامي يستيقظ، ينزل للميدان للبحث عن الحقيقة ثم يعرضها أمام المشاهد وأخيرًا يخلد للنوم، هذا هو نايف في الدوحة".