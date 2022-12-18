نهائي كأس العالم.. شاهد غضب واعتراض نجم فرنسا بسبب استبداله أمام الأرجنتين

تصرف سئ من جيرو بعد استبداله!

ظهر نجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو، غاضبًا عندما تم استبداله خلال الشوط الأول من المباراة الجارية بين فرنسا والأرجنتين بنهائي كأس العالم قطر 2022.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ويتم الأن لعب الأشواط الإضافية لتحديد هوية بطل مونديال قطر.

وقرر مدرب فرنسا استبدال جيرو قبل نهاية الشوط الأول بعد تأخر الديوك بهدفين.

والتقطت عدسات الكاميرا جيرو وهو يلقي بزجاجة الماء وقميصه على الأرض في نوبة غضب.

وكان نجم فرنسا يعاني من إصابة في الركبة قبل المباراة وظهر بعيدًا عن مستواه خلال الشوط الأول.