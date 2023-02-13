نهائي كأس العالم أم السوبر بول؟ الأرقام تحسم الجدل نهائيًا!

الأرقام تحسم الجدل نهائيًا حول مدى متابعة السوبر بول مقارنة بنهائي كأس العالم 2022.

تسود دائمًا حالة من الجدل حول مدى متابعة مباراة السوبر بول التي تقام كل عام في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية مقارنة بنهائي بطولة كأس العالم.

ويتفاخر الأمريكيون دائمًا بأن مباراة السوبر بول تحظى بمتابعة يمكن أن تتجاوز نهائي كأس العالم، خاصة فترة بين الشوطين في السوبر بول، التي تشهد إقامة حفل معتاد يقوم نجم غنائي كبير بإحيائه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد في بيان رسمي أن عدد مشاهدي نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا عبر التلفاز، وصل إلى 1.5 مليار شخص على مستوى العالم.

وكشفت عدد من الشبكات التلفزيونية، وعلى رأسها "بي إن سبورتس" القطرية، أن نهائي المونديال جذب 242.8 مليون مشاهدة عبر القناة المفتوحة، في رقم قياسي تاريخي للقناة.

من جانبها، كشفت صحيفة "as" الإسبانية، أن السوبر بول بين فيلادلفيا إيجلز وكانساس سيتي تشيفز قد جذب بالفعل الكثير من المشاهدات.

وبالطبع يجب أن ننتظر بعض الوقت حتى يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية لعدد مشاهدات "السوبر بول" عبر التلفاز، لكن المؤشرات تؤكد أن المباراة جذبت عددًا قياسيًا من المشاهدات عبر شبكة "فوكس" الأمريكية.

وقبل المباراة، كانت شبكة "فوكس" تتوقع أن تصل إلى رقم قياسي في مشاهدات "السوبر بول" يصل إلى 115 مليون مشاهد، لكن الأرقام الرسمية لن يتم الإعلان عنها قبل يومين على الأقل.

لكن الأمر شبه المؤكد، أن السوبر بول لن يجذب أبدًا العدد الذي شاهد نهائي كأس العالم حسب "فيفا"، وأن أرقام "السوبر بول" قد تصل إلى حاجز 180 مليون مشاهدة إجمالية حول العالم، خاصة وأن الرقم القياسي لنهائي دوري كرة القدم الأمريكي بلغ 172 مليون مشاهدة في عام 2017.