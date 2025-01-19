"لم يتجاوز نهائيي دوري الأبطال".. رد ناري من نجم ريال مدريد على تصريحات سيميوني

ماذا قال داني؟

أعرب داني سيبايوس نجم ريال مدريد عن سعادته بالفوز الكبير على لاس بالماس (4-1) مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

واستفاد الريال من تعثر غريميه أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالهزيمة والتعادل على الترتيب أمس السبت، لينفرد بصدارة جدول الليجا.

وقال سيبايوس، في حديث للصحفيين عقب المباراة: "إنها نعمة أن يكون معنا كيليان مبابي، لقد استعاد النسخة التي يعرفها الجميع، لم أر لاعبًا يصنع مثل هذا الفارق منذ وقت طويل، هو لاعب رائع حقًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق بمستقبله، حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، أوضح: "سأبقى حتى نهاية الموسم بالتأكيد، أتمنى لريال بيتيس (فريق طفولته) الأفضل هذا الموسم".

وسُئل سيبايوس عن تصريحات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، والذي تحدث عن مجاملة ريال مدريد تحكيميًا، فختم: "يبدو أنه لم يتجاوز النهائيين اللذين خسرهما ضد ريال مدريد (في دوري أبطال أوروبا)".